Алина Горбачёва посетит тренировку впервые после исчезновения

16-летняя фигуристка Алина Горбачёва отправилась на тренировку впервые после возвращения и обратилась к болельщикам.

«Доброе утро. Сейчас я иду на тренировку. В голове много разных мыслей. В первую очередь, хочется поблагодарить тех, кто меня поддерживает. Но и хочется обратиться к тем, кто в каждом моём слове ищет подвох и неправду. Мне действительно стыдно за мой поступок. Вчерашнее видео мне было нужно, чтобы выговориться, и после него мне стало гораздо легче», — сказала Горбачёва в видео опубликованном в её соцсетях.

Напомним, Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, а домой не вернулась. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли её в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.