Друг Горбачёвой: Алина очень сильно устала и не могла хорошо прыгать четверные

Друг фигуристки Алины Горбачёвой рассказал о её взаимоотношениях с тренером, Софьей Федченко.

«Алина — моя подруга. Я говорил с ней перед её пропажей. С ней всё было хорошо. Её тренер сказала, что они очень сильно поссорились и она ушла. Алина очень сильно устала и не могла хорошо прыгать четверные. Софья Федченко на неё накричала, они поссорились и Алина ушла. У Алины была травма ноги, а Софья её нагружала. Вчера Алина просто физически не могла прыгать. Я и сам не мог полгода назад. У меня травма спины была, и я её хорошо понимаю», — приводит слова близкого друга фигуристки «Комсомольская правда».

Напомним, 16-летняя Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, а домой не вернулась. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли её в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.