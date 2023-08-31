Гербольдт высказалась об обвинениях чемпиона мира Жубера в насилии

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт отреагировала на информацию о том, что чемпион мира по фигурному катанию француз Бриан Жубер, ныне занимающийся тренерской деятельностью, обвиняется в насилии.

«Честно говоря, я очень сомневаюсь в этих обвинениях. Хоть мы с Брианом Жубером не так много времени катались, но он всегда был воспитанным, обходительным, заботливым. Никаких предпосылок к насилию и грубости не было, никаких инцидентов тоже не было. Мне кажется, что он достаточно спокойный и адекватный человек», — приводит слова Гербольдт «РИА Новости Спорт».

Напомним, по факту обвинений Федерация ледовых видов спорта Франции (FFSG) начала несколько расследований. 38-летний Жубер отрицает все обвинения в свой адрес.