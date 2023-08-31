Ангелопол — о распаде пары с Кагановской: как мужик я обязан оставить сор в избе

Фигурист Валерий Ангелопол воздержался от комментариев по поводу распада его пары с Василисой Кагановской.
«Никогда и никаких комментариев, я в жизни не скажу про эту ситуацию. Как мужик я обязан оставить сор в избе. Если мой бывший тренер или бывшая партнёрша захотят высказаться — это их выбор, я промолчу, всем всего самого наилучшего, искренне», — приводит слова Ангелопола «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 31 августа, Федерация фигурного катания на коньках России объявила о том, что танцевальная пара Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол распалась.
Пара Кагановская/Ангепол — настоящий феномен в фигурном катании. Спортсмены приковали к себе внимание, ещё будучи юниорами, поразив зрителей трогательным танцем «Ромео и Джульетта». Ученики Анжелики Крыловой довольно быстро обзавелись собственной фан-базой, что в принципе сложно сделать, выступая в танцах на льду, а им это удалось в очень юном возрасте.
- 31 августа 2023
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