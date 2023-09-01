Психолог — о побеге Алины Горбачёвой: девочка не выдержала и психанула

Двукратный призёр Олимпийских игр психолог Елизавета Кожевникова высказалась о нашумевшей истории с 16-летней фигуристкой Алиной Горбачёвой, которая не пришла домой с тренировки и её сутки искали в Москве.
«Что-то послужило триггером, который высвободил долго копившееся напряжение. Девочка не выдержала и психанула. Если взрослые люди хотят от несовершеннолетнего атлета результата и пытаются обосновывать это нечестными способами, рассказывая о том, что спорт — это деньги, слава, социальный лифт и так далее, значит, они должны понять, как канализировать эмоции, рождающиеся под хронической перегрузкой. Если этого не делается, наступает срыв.
Я говорю сейчас не о конкретном случае, а о тех процессах, которые имеют место в спорте в целом и в фигурном катании в частности. В этом виде неадекватная нагрузка даётся рано, существует много токсичных способов заставить ребёнка её выполнять. И это всегда вызывает очень сильные эмоции. Если человек не умеет их регулировать, он начинает справляться с ситуацией так, как умеет. Реагирует уходами из дома, отказом подчиняться, вплоть до суицидальных попыток или их имитации», — приводит слова Кожевниковой RT.
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