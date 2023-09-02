Роднина: Трусова не до конца реализовала свой талант
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о решении серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой не выступать в сезоне-2023/2024.
19-летняя Трусова не вошла в список участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые пройдут 16 и 17 сентября в московском Дворце спорта «Мегаспорт».
«Своё имя в историю фигурного катания Трусова вписала. Но вряд ли Саше хотелось, чтобы все её регалии были только в рамках четверных прыжков. Трусова не до конца реализовала свой талант, есть чувство недосказанности», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Трусова выступила только на двух этапах Гран-при России.
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