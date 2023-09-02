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Щербакова: путешествовать мне нравится, но на долгое время я бы не смогла никуда уехать

Щербакова: путешествовать мне нравится, но на долгое время я бы не смогла никуда уехать
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что не смогла бы на долгое время уехать из России в другую страну.

«Путешествовать мне нравится. Мне очень нравится заряжаться новыми эмоциями и расширять кругозор, много нового узнаёшь. Но, наверное, на долгое время я бы не смогла никуда ехать, потому что даже если уехать на две-три недели, меня тянет домой всё равно. Мне кажется, это больше для меня как узнать и посмотреть что-то новое, а через какое-то время хочется уже вернуться домой», — сказала Щербакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Напомним, Анна Щербакова не принимала участия в соревнованиях в сезоне-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене.

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