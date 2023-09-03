Игнатов — о победе Кондратюка в споре с Плющенко: Маркуша — молодец, что сделал
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Серебряный призёр чемпионата России — 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов рассказал, на какой прыжок пошёл бы ради спора. Ранее фигурист Марк Кондратюк выиграл спор у двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, исполнив десять тройных акселей подряд.
«Одинарный аксель (улыбается). В целом почему нет? Попробовать, проверить себя, это такая азартная штука. Маркуша – молодец, что сделал, с днём рождения его!» — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Напомним, за выигрыш в споре Кондратюк получил от Плющенко $ 10 тыс. в свой день рождения. Сегодня, 3 сентября, российскому фигуристу исполнилось 20 лет. Плющенко пообещал заключить с Кондратюком новое пари.
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