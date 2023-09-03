Анжелика Крылова прокомментировала слова матери Ангелопола о распаде пары сына

Тренер Анжелика Крылова прокомментировала слова Светланы Ангелопол, матери Валерия Ангелопола о причинах распада пары сына с Василисой Кагановской.

«Эта ситуация — пример того, когда родители влезают в профессиональные отношения пары и тренера. Настаивают на своих требованиях, не имея понятия, как примирить проблемы, которые бывают. Дорогие родители, тренеры вас очень уважают, но прежде чем наломать таких дров, как Валера Ангелопол, придите к тренеру и попробуйте согласовать с ним ваши желания, чтобы не ломать сгоряча карьеру своего ребёнка», – приводит слова Крыловой «Матч ТВ».

Ранее Кагановская и тренер Анжелика Крылова сообщили, что дуэт распался из-за того, что Ангелопол предложил партнёрше содержать его и даже составил соответствующий контракт. Однако ранее вчера, 2 сентября, мама Валерия заявила, что контракт был инициативой Крыловой и в первую очередь призван был урегулировать этическую сторону взаимоотношений в паре.