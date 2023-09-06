Плющенко запросил 25 млн рублей у Президентского фонда культурных инициатив

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подал заявку на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Проект под названием «Ледовое шоу Союз чемпионов Евгения Плющенко, мастер класс, креативный разговор» размещён на сайте фонда. Общая сумма проекта составила чуть больше 55 млн рублей, из которых 25 запрашиваются у фонда, а остальная часть финансируется заявителем гранта.

Творческая концепция проекта, заявляемого Плющенко, объединяет спорт высоких достижений, русскую балетную школу, русскую классическую и современную музыку. Площадкой для его реализации выбран Всемирный Фестиваль молодёжи, который состоится с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус.

«Наше шоу и творческие встречи, опыт участников шоу может стать примером для многих детей и молодежи попробовать свои силы в этом спорте и в целом начать вести более активный и здоровый образ жизни, посещать ледовые дворцы и катки для регулярного катания всей семьей, дадут возможность познакомиться с русской культурой и проникнуться ей», — говорится в заявке проекта.