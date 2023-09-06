«При чём тут американцы?» Тарасова — о недопуске сборной США на слушания по делу Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении специальной комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) о недопуске представителя сборной США по фигурному катанию на слушаниях по делу о нарушении антидопинговых правил в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я была уверена в том, что CAS отклонит их запрос. При чём тут американцы? CAS должен стоять на стороне справедливого решения. Он не занял сторону Камилы, он продолжает стоять на своей стороне», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Напомним, в CAS решение объяснили тем, что слушания пройдут за закрытими дверьми по причине отсуствия запроса на проведение публичных слушаний. После завершения слушаний CAS объявит решение, однако не станет разглашать подробности о ходе разбирательства.