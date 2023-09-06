Источник: итальянец Грассль ушёл от Тутберидзе после нарушения антидопинговых правил

Стало известно, по какой причине итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственные источники пишет, что Грассль принял решение покинуть группу после нарушения антидопинговых правил.

По информации издания, Грассль ошибся и три раза допустил пропуск допинг-тестов. Якобы Даниэль сообщил антидопинговым службам, что будет находиться в Италии, в то время как сам тренировался в Москве. В результате допинг-офицеры пытались провести забор пробы по итальянскому адресу, в то время как он был в России.

Отметим, что в данный момент согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства спортсмен за такое нарушение получает дисквалификацию сроком от одного до двух лет.