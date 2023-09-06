Косторная упала на тройном флипе во время выступления с Куницей на первенстве Москвы

Российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница, выступающие в дуэте в парном катании, сегодня, 6 сентября, дебютировали на первенстве Москвы вне зачёта. Спортсмены показали короткую программу под композицию «Crazy in Love» в версии, использовавшейся в фильме «50 оттенков серого».

Во время выступления Алёна Косторная упала на параллельном тройном флипе, а также совершила ошибку во время выброса, приземлив тройной риттбергер в степ-аут.

Напомним, Косторная начала пробовать себя в дуэте с Куницей в парном фигурном катании в прошлом сезоне, начало которого фигуристка пропустила из-за операции на бедре. Официально о переходе Алёны Косторной в парное катание было объявлено в начале 2023 года.