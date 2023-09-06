Даниэль Грассль заявил, что ему ничего не известно о своём допинговом деле
Поделиться
Итальянский фигурист Даниэль Грассль, выступающий в одиночном фигурном катании, заявил, что ему ничего не известно о своём допинговом деле, информация о котором появилась в СМИ сегодня, 6 сентября.
«Я не в курсе этой новости, мне было трудно жить в Москве одному, но я ничего не знаю об антидопинговом кейсе, эта новость неправда: я всё ещё катаюсь на коньках, если бы меня дисквалифицировали, я не смог бы этого делать, но я должен уточнить у своего менеджера, так ли это, раз ходят такие слухи», — приводит слова Грассля издание AGI.
Ранее Итальянское антидопинговое агентство подтвердило, что Грассль нарушил антидопинговые правила, пропустив три пробы подряд. Решение о санкциях в отношении спортсмена пока не принято.
Комментарии
- 6 сентября 2023
-
21:44
-
20:16
-
19:51
-
18:51
-
17:20
-
16:23
-
16:08
-
15:06
-
13:59
-
13:55
-
13:49
-
13:49
-
13:17
-
11:59
-
11:45
-
11:10
-
01:19
- 5 сентября 2023
-
23:55
-
20:44
-
18:16
-
17:42
-
15:34
-
15:27
-
14:46
-
12:44
-
11:18
-
11:14
-
05:40
-
01:00
- 4 сентября 2023
-
20:16
-
19:31
-
17:47
-
13:13
- 3 сентября 2023
-
19:29
-
18:07
Партнерский контент