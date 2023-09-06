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Даниэль Грассль заявил, что ему ничего не известно о своём допинговом деле

Даниэль Грассль заявил, что ему ничего не известно о своём допинговом деле
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Итальянский фигурист Даниэль Грассль, выступающий в одиночном фигурном катании, заявил, что ему ничего не известно о своём допинговом деле, информация о котором появилась в СМИ сегодня, 6 сентября.

«Я не в курсе этой новости, мне было трудно жить в Москве одному, но я ничего не знаю об антидопинговом кейсе, эта новость неправда: я всё ещё катаюсь на коньках, если бы меня дисквалифицировали, я не смог бы этого делать, но я должен уточнить у своего менеджера, так ли это, раз ходят такие слухи», — приводит слова Грассля издание AGI.

Ранее Итальянское антидопинговое агентство подтвердило, что Грассль нарушил антидопинговые правила, пропустив три пробы подряд. Решение о санкциях в отношении спортсмена пока не принято.

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