«Пацанская атмосфера». Траньков — о группе Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением о заслуженном тренере России Этери Тутберидзе и рассказал об атмосфере в её группе.

«Я всегда считал, что Тутберидзе холодная, властная, а по факту она очень душевный человек. Всегда поможет, для нее слово «команда» очень важно. Если ты в команде, если тебя признали в команде — ты можешь быть уверен и спокоен, за тебя в любой ситуации впишутся. Такая прямо пацанская атмосфера. Когда друзья, единомышленники, коллеги делают одно дело и все готовы друг за друга… Ты впоследствии сам этот авторитет зарабатываешь, и либо тебе верят, либо не верят», — сказал Траньков в интервью «ОК на связи!»

Напомним, Траньков работает со спортивными парами из группы Тутберидзе с 2021 года.