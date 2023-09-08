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«Могу поорать, поспорить». Траньков — о правилах работы в группе Тутберидзе

«Могу поорать, поспорить». Траньков — о правилах работы в группе Тутберидзе
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о правилах работы в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Разрешено ли повышать голос во время работы в группе Тутберидзе? Не было такого. Нет, я могу поорать, поспорить, мы все живые люди. Но не так, чтобы какие-то переходить границы. Авторитаризм? Я не совсем так близко работаю. Тренерский штаб Тутберидзе — это три человека, а я пары тренирую», — сказал Траньков в интервью «ОК на связи!»

Траньков работает со спортивными парами из группы Тутберидзе с 2021 года. Напомним, в августе Тутберидзе вручили орден Александра Невского за обеспечение успешной подготовки спортсменов, которые смогли добиться отличных результатов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

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