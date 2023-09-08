Школа Ирины Слуцкой объявила о наборе юных фигуристов

С 1 октября начинаются занятия в новой спортивной школе Ирины Слуцкой, которая расположена на ледовой арене ПСБ «Патриот» в Одинцовском районе Московской области. Сейчас проходит набор в три группы фигурного катания – начальной подготовки (дети с 3,5 года), спортивной подготовки (дети с юношескими и спортивными разрядами) и любительского катания (дети и взрослые).
«Спортивная школа для ребёнка, который занимается или только хочет заниматься фигурным катанием – это очень важный этап в спортивной жизни. Здесь юные фигуристы постигают азы катания, учатся побеждать, преодолевать себя и радоваться успехам. А мы планомерно и с любовью растим будущих чемпионов!» — отметила Слуцкая.
Кроме того, на ледовой арене ПСБ «Патриот» будут организованы мастер-классы Слуцкой, интенсивы, спортивные сборы, а также детско-юношеские областные и всероссийские турниры и соревнования для взрослых любителей.
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