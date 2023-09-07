Королева Загитова, боец Щербакова или инопланетянка Валиева. Величайшая фигуристка России

Последнее десятилетие России нет равных в женском одиночном катании, но и до этого у нас были талантливые фигуристки, поражавшие мир своей техникой и артистизмом. Выбрать лучшую невероятно трудно. Это и Русская ракета Александра Трусова, и «хрупкий боец» Анна Щербакова, и инопланетянка с космической силой Камила Валиева, и венценосная королева Алина Загитова, и многие-многие другие.

Мы не решаемся отдать предпочтение какой-либо одной спортсменке и предлагаем сделать это вам. Голосуйте в рейтинге «Чемпионата» за своего фаворита в гонке за титул величайшей фигуристки страны.

Если вы хотите поднять свою фаворитку в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.