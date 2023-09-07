Королева Загитова, боец Щербакова или инопланетянка Валиева. Величайшая фигуристка России

Последнее десятилетие России нет равных в женском одиночном катании, но и до этого у нас были талантливые фигуристки, поражавшие мир своей техникой и артистизмом. Выбрать лучшую невероятно трудно. Это и Русская ракета Александра Трусова, и «хрупкий боец» Анна Щербакова, и инопланетянка с космической силой Камила Валиева, и венценосная королева Алина Загитова, и многие-многие другие.
Мы не решаемся отдать предпочтение какой-либо одной спортсменке и предлагаем сделать это вам. Голосуйте в рейтинге «Чемпионата» за своего фаворита в гонке за титул величайшей фигуристки страны.
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Анна Щербакова
Эта фигуристка известна удивительной волей к победе. Даже в самые трудные времена Анна Щербакова не сдавалась и добивалась высоких результатов. Именно несгибаемый характер стал главным преимуществом фигуристки и помог ей выиграть Олимпийские игры — 2022. Весь сезон Щербакову считали аутсайдером, но она собралась и выдала два шикарных проката. Так же произошло, когда она взяла золото чемпионата мира — 2021, до этого выступив на национальном турнире с последствиями пневмонии. В коллекции Ани, помимо этого, есть два серебра чемпионата Европы (2020, 2022) и серебро финала Гран-при — 2019.
Выдающаяся ученица Этери Тутберидзе соединила в себе артистизм и невероятную технику. Щербакова — одна из знаменитого поколения спортсменок, начавших революцию в женском одиночном катании. Квады покорились Ане не без труда (особенно если учесть перелом ноги в юниорском возрасте), но зато какой результат! Несколько рекордов у неё есть в запасе.
Камила Валиева
Камилу Валиеву долгое время считали инопланетянкой: феноменальная гибкость, уникальная музыкальность и мощная физическая подготовка — вот секрет её успеха. Всё началось ещё по юниорам, когда ученица Этери Тутберидзе влюбила в себя тысячи болельщиков в образе «Девочки на шаре». С тех пор многое изменилось, но Камила стала лишь краше — отточила четверные прыжки и тройной аксель и довела до идеала актёрскую игру. В олимпийском сезоне ей не было равных: все этапы Гран-при и чемпионаты России и Европы фигуристка выиграла легко и непринуждённо. Оставалось ждать лишь старта в Пекине. Валиева принесла сборной России максимальное количество баллов в командном турнире и стала олимпийской чемпионкой. К сожалению, в личных соревнованиях такой же результат показать не удалось из-за разгоревшегося допинг-скандала.
Тем не менее Камила остаётся невероятно сильной фигуристкой. Даже после пережитого ужаса она продолжает выступать, при этом прогрессируя. Это ли не показатель настоящего профессионализма?
Ирина Слуцкая
Одной из легенд российского фигурного катания, бесспорно, является Ирина Слуцкая. Прыгая каскады с риттбергером вторым элементом и делая комбинации из трёх прыжков, она прослыла техническим гением. Но добраться до медали Олимпийских игр ей удалось не с первого раза. В Солт-Лейк-Сити в 2002 году Слуцкая была невероятно близка к высшей награде, но в итоге завоевала лишь серебро. Разгоревшийся на почве несправедливости судей к фигуристке скандал не сбил настрой Ирины. Уже на следующем чемпионате мира она доказала, что ей нет равных, взяв золото.
За свою карьеру Ирина Слуцкая завоевала 40 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей. Выделим лишь некоторые достижения в её коллекции: бронза Олимпиады-2006, два золота чемпионата мира (2002, 2005), семь золотых медалей чемпионата Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006). Просто вау!
Евгения Медведева
Королева артистизма, или просто Евгения Медведева влюбила в себя тысячи болельщиков, когда самоотверженно защищала цвета российского флага на крупнейших международных соревнованиях в течение двух лет. И спортсменка ни разу не подвела страну! Звёздная ученица Этери Тутберидзе дважды выиграла чемпионаты мира и Европы в 2016 и 2017 годах и столько же раз брала золото финалов Гран-при (2015, 2016). До высшей награды Олимпиады Женя не дотянулась, но придраться не к чему — она сделала всё, что могла: пережила непростую травму, тренировалась, несмотря на боль, и выдала феерические прокаты в Пхёнчхане. Как итог: два серебра Игр — в личном и командном турнирах.
Медведева зарекомендовала себя как прекрасная актриса, которая может быстро и убедительно перевоплощаться на льду. Её программы «Анна Каренина», «Жутко громко и запредельно близко» уже стали классикой — ориентиром для следующих поколений.
Алёна Косторная
Алёна Косторная никогда не была ангелом, но её короткая программа под музыку Макса Рихтера вошла историю. Одна из самых красивых постановок последних лет принесла фигуристке золото чемпионата Европы — 2020, где она показала себя во всей красе. Побеждала Алёна и в финале Гран-при — 2019.
Косторная показала себя как мастер скольжения, а её высокие пролётные прыжки, в частности невероятной красоты тройной аксель, покорили судей. Долгое время никто не мог побить рекорд спортсменки по баллам в короткой программе — на одном из этапов Гран-при она набрала больше 85 баллов, а затем побила его в финале серии.
Карьера одиночницы-Косторной начала угасать после перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но Алёна не намерена сдаваться и теперь планирует побеждать в парном разряде. Возможно, мы скоро заговорим о ней в новом ключе.
Аделина Сотникова
Безумно талантливая Аделина Сотникова с умением интерпретировать что угодно и с прыжками выше бортика имела лишь один недостаток — непредсказуемость. Живая и способная на реальные эмоции фигуристка не позволяла себе быть нечестной с публикой, из-за чего не всегда впечатляла строгих спортивных чиновников. С большим трудом пробившись на Олимпиаду-2014, она сильно разочаровалась, когда не попала в командный турнир. Однако преобразовала свою досаду в нечто иное, что-то, что стало её топливом на пути к победе, и золото Игр неожиданно для многих оказалось в её руках.
При этом те, кто хорошо знал ученицу Елены Буяновой, нисколько не удивились этому, ведь они знали, как много и упорно работала эта спортсменка. Сотникова дважды становилась серебряным призёром чемпионата Европы (2013, 2014), четыре раза выигрывала национальный турнир (2009, 2011, 2012, 2014) и по юниорам была чемпионкой мира — 2011. Добиться большего мешали постоянные травмы, но надо признать — Аделина боролась до конца.
Елизавета Туктамышева
В 26 лет Императрица всего российского фигурного катания и не думает сдаваться! Елизавета Туктамышева проделала огромный путь, а по современным меркам женского одиночного разряда и вовсе считается уникальной спортсменкой. Ещё в детстве ученица Алексея Мишина лихо крутила тройной аксель, который впоследствии стал визитной карточкой Лизы. Техничность этой фигуристки поражает: учить ультра-си Туктамышева пыталась и в более зрелом возрасте — например, на тренировках она легко исполняла четверной тулуп.
Волевой характер и некая бесшабашность помогли спортсменке выиграть не один турнир. Она чемпионка мира — 2015, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 года, чемпионка Европы — 2015, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2013, победительница финала Гран-при — 2014, бронзовый призёр финала Гран-при — 2018, чемпионка России — 2013. На последнем турнире она и вовсе выступала 15 раз, и это не предел!
Мария Бутырская
Самым успешным для нашей страны был чемпионат мира 1999 года, когда во всех дисциплинах российские спортсмены завоевали золото. Этого бы не случилось, если бы не великолепная Мария Бутырская! Вы не могли забыть фигуристку, которая создавала яркие глубокие образы, но при этом была сильна технически. Спортсменка, в которую поверили далеко не сразу: по её признанию, первый тренер постоянно давил на неё, из-за чего Бутырская потеряла мотивацию и бросила фигурное катание. К счастью, другие специалисты оказали ей поддержку и вернули Марию на лёд.
В итоге она много лет приносила России медали крупных международных стартов. В её арсенале также две бронзы мирового первенства (1998, 2000), три золота (1998, 1999, 2002), два серебра (2000, 2001) и бронза (1996) чемпионатов Европы.
Елена Водорезова
Женское фигурное катание в России переживает небывалый расцвет, но потрясающие фигуристки были у нас и до прорыва имени Этери Тутберидзе. Елена Водорезова — это Александра Трусова XX века. Ученица легендарного Станислава Жука стала любимицей всей страны и установила уникальные достижения. При этом судьба у спортсменки была очень трудной: в 15 лет она столкнулась с неизлечимой болезнью. Устав от бремени лидерства, в 21 год Водорезова повесила коньки на гвоздь, но любовь к фигурному катанию взяла верх, и через много лет Елена всё-таки принесла России первое олимпийское золото в истории — уже в качестве тренера Аделины Сотниковой.
Как фигуристка она стала бронзовым призёром чемпионата мира (1983), серебряным призёром (1983) и двукратным бронзовым призёром (1978, 1982) чемпионатов Европы.
Юлия Липницкая
Трогательная «Девочка в красном пальто» стала кумиром миллионов людей по всему свету. Юлия Липницкая в 15 лет выиграла командный турнир Олимпиады в Сочи, прославив Этери Тутберидзе как тренера. Худенькая девочка с грустным лицом поражала арбитров и фанатов фантастической гибкостью — о вращениях Юли ходили легенды, но и с прыжковой техникой у Липницкой всё было в порядке — если элемент был выполнен чисто (без падений), то он был эталонным.
Фигуристка многого добилась в своей карьере. Стала чемпионкой Европы — 2014, серебряным призёром чемпионата мира — 2014, завоевала серебро финала Гран-при — 2013, а по юниорам брала золото и серебро чемпионата мира (2012 и 2013 соответственно).
Липницкая могла сделать и больше, но слава негативно отразилась на ней: по словам Юли, ей было трудно справиться с давлением и излишним вниманием, и фигурное катание перестало приносить радость. Однако весь мир помнит её эмоциональные выступления и до сих пор любит спортсменку.
Алина Загитова
Хрупкая девушка в красной пачке, сделавшая почти невозможное — вы знаете её. Алина Загитова — первая и пока единственная одиночница в истории России, выигравшая все титулы в фигурном катании. Победа на Олимпиаде 2018 года стала венцом её карьеры, но, как ни странно, не последним значимым достижением: ученица Этери Тутберидзе выиграла чемпионат мира — 2019 и в том же сезоне взяла серебро европейского первенства (золото того турнира она взяла за год до этого — перед Играми). Так же в её послужном списке значатся золото финала Гран-при — 2017, серебро Олимпиады-2018 в командных соревнованиях и много других классных результатов.
Юная, но стойкая Загитова смогла добиться всего этого огромным трудом и стремлением к совершенству, что выражалось и в её навыках на льду. Ещё перед олимпийскими прокатами Алина поразила мир каскадом из пяти прыжков, хотя она всего лишь разминалась. Это сейчас почти все топовые одиночницы прыгают квады и триксели, а тогда восхищение вызывал и сложный каскад тройной лутц — тройной риттбергер — именно он был визитной карточкой Загитовой.
Александра Трусова
Королева квадов, Русская ракета или просто замечательная девушка. Александра Трусова навсегда изменила женское одиночное катание, введя в обиход четверные прыжки. На её счету огромное количество исторических достижений, неоднократно она попадала в Книгу рекордов Гиннесса. Саша выучила все квады (кроме акселя в 4,5 оборота), что сильно помогало ей на соревнованиях — такого набора, как у неё, не было ни у кого. Главной целью Трусовой было исполнить пять четверных в одной программе, фигуристка долго к этому шла и исполнила свою мечту не где-то, а на Олимпиаде в Пекине! Немного не хватило ей до победы, но серебро Игр — это не шутки. В том же сезоне спортсменка стала бронзовым призёром чемпионата Европы (второй раз за карьеру, первый — в 2020 году), а за год до этого — бронзовым призёром мирового первенства.
Самая техничная фигуристка в мире стала таковой в очень юном возрасте, что не может не восхищать. По юниорам у Саши много крутых наград: она двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победительница и серебряный призёр финалов юниорского Гран-при (2017, 2018), двукратная чемпионка России среди юниоров (2018, 2019).
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