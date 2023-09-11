Косторная — о работе с Куницей: от усталости мы с Гошей иногда переругиваемся

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алёна Косторная рассказала в интервью о своём переходе из одиночного разряда в парный, где она начала работать с Георгием Куницей, и объяснила, почему не боится вставать на сторону тренера, а не супруга в спорных рабочих ситуациях.

«После того как у меня случилась проблема с ногой, я ведь и в одиночном катании опустилась до состояния, в котором ничего не могу толком показать. Не потому что не умею, а просто не позволяла травма. Поэтому «не могу» там и «не могу» здесь были примерно равными. Просто в парном катании у меня просматривались определённые шансы на то, чтобы как-то вытянуть себя из этого состояния беспомощности.

Сначала от поддержек и от непривычных хватов у меня очень сильно болели руки, особенно возле локтей. Они до сих пор болят на самом деле, но значительно меньше. А вот когда мы только начинали с Гошей учить парные элементы и, соответственно, те же поддержки приходилось повторять много раз, было очень больно.

Просто в моём понимании быть на стороне тренера не означает быть против партнёра. Или быть против друг друга в каком-то другом сочетании. В этом просто нет резона, поскольку результат зависит от каждого, кто находится в этом треугольнике. К тому же все стороны в равной степени заинтересованы в успехе. Ну да, бывает, что от усталости мы с Гошей иногда начинаем переругиваться. Но это настолько рабочий момент, что даже не стоит заострять на нём внимание»‎, – сказала Косторная «RT на русском».