Фигуристка Миронова рассказала, что учила язык жестов для нового произвольного танца

Российская фигуристка, победительница Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова, выступающая в дуэте с Евгением Устенко, рассказала об изучении языка жестов для нового произвольного танца.

«Искали специалистов по языку жестов, чтобы перенести какие-то детали из фильма и погрузиться в образы», — сказала Миронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее стало известно, что фигуристы Миронова и Устенко будут кататься под саундтрек из фильма Гильермо дель Торо «Форма воды», который вышел в прокат в 2017 году. Танцевальный дуэт Миронова/Устенко тренируется в группе Елены Соколовой в Санкт-Петербурге, они являются членами основного состава сборной России в текущем сезоне.