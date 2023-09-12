Фигуристка Миронова рассказала, что учила язык жестов для нового произвольного танца
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Российская фигуристка, победительница Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова, выступающая в дуэте с Евгением Устенко, рассказала об изучении языка жестов для нового произвольного танца.
«Искали специалистов по языку жестов, чтобы перенести какие-то детали из фильма и погрузиться в образы», — сказала Миронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Ранее стало известно, что фигуристы Миронова и Устенко будут кататься под саундтрек из фильма Гильермо дель Торо «Форма воды», который вышел в прокат в 2017 году. Танцевальный дуэт Миронова/Устенко тренируется в группе Елены Соколовой в Санкт-Петербурге, они являются членами основного состава сборной России в текущем сезоне.
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