Фигуристка Евгения Тарасова показала кадры фотосессии в нижнем белье

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Евгения Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, опубликовала в соцсетях снимки из чёрно-белой фотосессии в спортивном нижнем белье.

Фото: Личный архив Евгении Тарасовой

«Моя первая фотосъёмка в таком формате, я не ожидала, что мне настолько понравится результат. Фотограф Анастасия Щетинина — профи своего дела. Спасибо за такую красоту», — подписала снимки Тарасова.

Фото: Личный архив Евгении Тарасовой

Тарасова и Морозов – двукратные серебряные призёры Олимпийских игр, трёхкратные призёры чемпионатов мира, двукратные чемпионы Европы.

Фото: Личный архив Евгении Тарасовой

В межсезонье фигуристы выступали в шоу Татьяны Навки и Ильи Авербуха, для участия в контрольных прокатах сборной России Евгения и Владимир не заявлены, хотя о завершении карьеры не объявляли.