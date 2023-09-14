Тарасова: Милохин ужасно поступил с Медведевой. Не стоит думать, куда он опять сбежал

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отъезде известного блогера Данилы Милохина в Дубай.

«Да кто его выгонял? Кому он нужен? Кто этот человек для России, чтобы обсуждать его отъезд? Он раздолбай невоспитанный! Я его знаю только по совместным прокатам с Медведевой. Милохин поступил с ней ужасно, как не поступают настоящие мужчины. Не стоит тратить внимание на то, куда он опять сбежал», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, осенью прошлого года Милохин принимал участие в шоу «Ледниковый период», в котором выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Во время участия в проекте блогер без предупреждения покинул Россию и обосновался в ОАЭ.