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Валиева считает употребление допинга непреднамеренным и требует не аннулировать результаты

Валиева считает употребление допинга непреднамеренным и требует не аннулировать результаты
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Российская фигуристка Камила Валиева настаивает на непреднамеренном употреблении допинга, вследствие чего требует у Спортивного арбитражного суда (CAS) вернуть ей золотую медаль чемпионата России 2021 года, а также не аннулировать никакие её результаты. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Ранее стало известно, что процесс по допинговому делу Валиевой пройдёт с 26 по 28 сентября 2023 года. Сама фигуристка будет присутствовать на заседаниях по видеосвязи.

Напомним, по ходу Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой на чемпионате России 2021 года, обнаружен запрещённый препарат триметазидин. ВАДА требует дисквалифицировать фигуристку на четыре года.

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