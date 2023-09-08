Даниэль пропустил три допинг-теста и теперь может быть дисквалифицирован. За рубежом же уверены, что к этому причастна Этери Тутберидзе.

Новость о том, что Даниэль Грассль ушёл из группы Этери Тутберидзе, не так поразила мир, как причины этого решения. Появилась информация, что фигурист был вынужден покинуть Россию и вернуться в Италию, чтобы разобраться с проблемами, возникшими после пропуска трёх допинг-тестов. Это серьёзное нарушение, за которое спортсмен может быть отстранён от соревнований.

Тем не менее мало кто сочувствует Грасслю: в основном за рубежом смеются над недалёкостью Даниэля и злорадствуют из-за того, что ещё один ученик Тутберидзе оказался в центре допингового скандала. По мнению иностранцев, именно Этери виновата в провале итальянца.

А ещё не обошлось без конспирологических теорий относительно дела Камилы Валиевой. Впрочем, ничего необычного.

«Он пошёл к Тутберидзе, королеве допинг-детей»

Реакция иностранцев на допинг-проблемы Даниэля Грассля не обошлась без упоминания его прошлого тренерского штаба. За рубежом уверены, что Этери Тутберидзе причастна к текущим событиям.

«Как интересно, ведь проблем с обновлением адреса, когда он катался в Бостоне, не было. И теперь у него три пропущенных допинг-теста перед тем, как он решил вернуться домой? Заставляет задуматься, а не пил ли он тоже из чужого стакана, пока был в России», — иронизирует Ashley.

«О, так он получил российский допинг, но не помощь, как его скрыть?» — поддерживает её настрой WeirwoodTreeHugger.

«Грассль реально разрушил всю свою карьеру и получил обвинение в допинге, и всё потому, что хотел стать девочкой Этери», — не удержалась от насмешки wilda.

«Год или два дисквалификации ему обеспечены. Особенно с учётом того, что он пошёл к Тутберидзе — королеве допинг-детей», — считает gadea iglesias sordo.

«Вау, команда Тутберидзе всегда неподалёку от допинговых дел», — говорит Gloria Sin.

«Я знаю. Команда Тутберидзе бросает его под автобус!» — бесцеремонное заявление от Tracey Brown.

«Я уверена, что Этери не давала третьесортному иностранному фигуристу свои специальные добавки, а Грассль правда забыл поменять адрес, но вау. Это сотрудничество действительно ужасно повлияло на них обоих: он провалился, и она выглядит сомнительно», — так ситуацию видит пользователь springsonata17.

«Это так весело. Полноценный опыт от Этери», — куражится evie.

«Они дисквалифицируют его, но не Камилу Валиеву»

При этом само дело Грассля иностранцам по большому счёту безразлично — ситуация Даниэля сподвигла их вновь обсуждать допинговое дело Камилы Валиевой. В других странах требуют наказать обоих фигуристов и не давать Этери Тутберидзе зарабатывать золотые медали «особыми методами».

«Как глупо, если они дисквалифицируют его на год-два за пропуск трёх допинг-тестов и в то же время не накажут Валиеву, у которой нашли допинг», — отмечает Sophie.

«Смотрите, они дисквалифицируют его, но не Камилу Валиеву», — соглашается Bridget Binion.

«Сейчас Этери заставит его бросить фигурное катание, поскольку именно она запустила эти слухи, чтобы переключить внимание всех с дела Валиевой», — думает Zoe.

«Грассль перешёл в группу Этери и сразу пропустил допинг-тесты, эм? Какими глупыми должны быть люди в команде, чтобы не обращать на это внимания, будучи в центре крупного олимпийского допинг-скандала?» — не понимает reni.

«У меня столько чувств по этому поводу, но самая главная мысль… Да ладно. А вы думали, в чём секрет золотых медалей Этери?» — задаётся вопросом Courtney Milan.

«Медалей нет, зато у Грассля допинговые проблемы после того, как он защищал Этери и говорил, что она никак не причастна к делу Камилы (будто 15-летка сама приняла запрещённые вещества), а у Этери на руках два допинговых дела после того, как она сказала, что первое — «ошибка и аномалия», — рассказывает Kaley.

«Мне нравится это. Надеюсь, он получит три года бана. Играя в глупые игры, получай глупые призы. Стоило ли оно того, Даниэль? Что ты получил, присоединившись к её группе?» — пытается укусить побольнее TheReadingRainbow.