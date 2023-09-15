«Её казнят ни за что». Тарасова поддержала требования Валиевой к CAS

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о требованиях Камилы Валиевой к Спортивному арбитражному суду (CAS).

Победительница командного турнира Олимпийских игр 2022 года Валиева, обвиняемая в нарушении антидопинговых правил, требует от CAS восстановить её золотую медаль чемпионата России и не аннулировать никакие её результаты, так как её нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным. Слушания по делу Валиевой пройдут 26–28 сентября.

«Озвучивая свои требования, Камила Валиева поступает абсолютно правильно. Я как профессиональный тренер, проработавший 50 лет, считаю, что она очень правильно делает. Её казнят ни за что. Не знаю, что теперь будет делать CAS, но я бы прислушалась к такой умной, разумной и очень талантливой девушке», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».