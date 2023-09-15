Бутырская — о слушаниях дела Валиевой: всё непредвзято, без разницы, какие будут арбитры

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась о предстоящих в Спортивном арбитражном суде (CAS) слушаниях по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Слушания пройдут с 26 по 29 сентября в Лозанне (Швейцария) в закрытом формате. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. На процесс назначен американский судья.

«У нас всё непредвзято, поэтому вообще без разницы, какие будут арбитры. Давайте ждать худшего, но надеяться на лучшее. Выступление Валиевой на фоне предстоящих разбирательств в суде? Мы сейчас выступаем исключительно в своей стране. У неё зелёный свет. Поэтому проблем не должно быть никаких, Валиева должна чувствовать себя спокойно», — приводит слова Бутырской Metaratings.