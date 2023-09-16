«Это будет безызбежно роскошно». Загитова — о контрольных прокатах сборной России
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова поприветствовала участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Спортсменка ведёт это мероприятие вместе с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым.
«Мы рады приветствовать вас на открытии сезона, и это будет безызбежно роскошно», – сказала Загитова.
Напомним, ранее Алина Загитова, оговорившись, произнесла слово «безызбежно» в одном из интервью.
Контрольные прокаты фигуристов национальной команды России проходят 16 и 17 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Первыми в контрольных прокатах выступят российские танцевальные дуэты, которые представят ритм-танец.
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