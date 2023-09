Худайбердиева и Базин — о грядущем сезоне: у нас есть тактика, и мы её придерживаемся

Чемпионы России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин в эфире Первого канала поделились эмоциями после представления своего ритм-танца на контрольных прокатах сборной России. Программа поставлена под знаменитую песню All that I have Сэма Брауна.

Базин. Во-первых, мы поменяли тренерский штаб, и наша задача сейчас — поменяться. Постараемся это сделать, улучшить своё катание, чтобы оно было раскованнее, по-настоящему мастерским. Пока идём по плану, втягиваемся в сезон. Надеемся, что к чемпионату России выйдем на свой пик.

Худайбердиева. У нас есть тактика, и мы её придерживаемся.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в московском «Мегаспорте» с 16 по 17 сентября.