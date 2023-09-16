Леонтьева и Горелкин — о своём ритм-танце: наша основная цель — передать вайб 80-х

Российский танцевальный дуэт Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали, какой посыл пытались донести до зрителей в своём новом ритм-танце, который представили на контрольных прокатах сборной России.

Горелкин. Мы катаем под Funky Town и Stop – такие две достаточно популярные в 80-е. В самом начале у нас есть звук машины, и мы как бы от неё прыгаем. Таким образом мы перемещаемся во времена 80-х.

Леонтьева. Там у нас завязывается история, мы друг с другом. Сначала активная музыка, потом блюз.

Горелкин. Потом снова начинается такая дискотека, и мы заканчиваем как раз нашу программу на том, что остаёмся в 80-х, потому что там очень круто. Ненадолго переместиться всегда интересно — узнать, как там что было. По фотографиям и рассказам — очень заманчиво. Но ненадолго!

Леонтьева. Наша основная цель — передать вот этот вайб 80-х.

Горелкин. И показать, что мы реально там были, чтобы публика побывала там тоже. Хотим перенести всех зрителей вместе с нами в это время.

Леонтьева. Сто процентов по ходу сезона будем усложнять хореографию. Мы же растём!