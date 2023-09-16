Степанова и Букин категорично высказались о своём союзе на фоне кризиса дуэтов в России

Многократные призёры чемпионатов Европы, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин ответили, считают ли, что кризис танцевальных пар в России связан с недостатком мотивации.
Букин: Мотивация? Вы любите своё дело? Думаете, да. А мы уверены в том, что любим своё дело. Что бы ни случилось, мы хотим вернуться, работать, выступать, потому что обожаем своё любимое дело.
Степанова: Чехарда в танцах? Во-первых, спорт, если брать его в общей массе, — единицы становятся чемпионами и призёрами. Поэтому очень тяжело в трудные моменты смириться с какими-то, не знаю, недостатками партнёра. Главное – терпение.
Букин: У нас огромное уважение, огромная дружба, мы даже ближе к семье. Как брат и сестра. У нас были вначале детские сложные отношения…
Степанова: Но мы никогда не сомневались, что будем вместе.
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