«Сама себе жизнь усложняю». Камила Валиева — о своей новой короткой программе

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы – 2022, российская фигуристка Камила Валиева рассказала о замысле своей новой короткой программы. Она поставлена под песню «I see red».

«Спасибо тренерам, которые меня услышали и сделали что-то интересное, чего у меня никогда и не было. Здесь усложнение образа, потому что лирику мне легче катать. А усложнение контента — тут только я себе усложняю жизнь (смеётся)

Красное платье? Из названия песни, там же про красный. Упустим текст, сосредоточимся только на слове красный. Идея программы — опять-таки, убираем всё, и это просто наша интерпретация именно этой музыки. Никакого смысла я в это не вкладываю, просто хочу быть максимально пластичной, визуально красивой, чтобы это не выглядело вульгарно.

Текст я прочитала, но, собственно говоря, не вкладывала какой-то смысл. Когда я катаю, я не перевожу в голове никакой текст, так что это просто слова», — сказала Валиева в микст-зоне после проката.