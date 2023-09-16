Валиева призналась, что перенесла операцию перед контрольными прокатами сборной России

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы – 2022, российская фигуристка Камила Валиева призналась, что перед контрольными прокатами сборной России перенесла операцию.
«Я очень хорошо готовилась, очень хотела войти в этот сезон с четверным, но, к сожалению, 16 августа была плановая диспансеризация, где сказали, что у меня разрыв сетчатки. И нужно делать на следующий день лазерную коагуляцию – это две-три недели без наклонов, поворотов, прыжков. Я две недели каталась вот так вот, не вращалась, не делала твиззлы. Потом в конце августа сделала контрольную коагуляцию, и полностью начала прыгать и тренироваться только 10 дней назад. Так что я поменяла каскады, попыталась вкатать максимально, насколько это было возможно», — сказала Валиева в микст-зоне после проката.
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