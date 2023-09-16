Акатьева: хочется подтверждать свой статус чемпионки России, не делать шагов назад

Действующая чемпионка России в женском одиночном катании Софья Акатьева высказалась о своей новой программе, которую представила на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Для начала хочется восстановиться, вернуть все элементы, которые я умею, восстановиться психологически и физически, я настроена показывать результат. Платье создавала Ольга Рябенко, они с Этери Георгиевной продумывали концепцию, Тутберидзе предложила такую юбку, получилось красиво. Я исполняю девушку, которая танцует на балу. На мой взгляд, очень интеллигентная, красивая программа, я ещё классическую музыку не катала, интересно и даже сложно. Мне интересно разные образы попробовать. Хочется подтверждать свой статус чемпионки России, не делать шагов назад, кататься на хорошем уровне», — сказала Акатьева в микст-зоне после проката.