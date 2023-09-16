Туктамышева: я всё ещё в поисках мотивации. Слава богу, соревнования вызывают эмоции

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала свои слова о потере мотивации, когда продолжительность карьеры перевалила за 10 лет.

«Мотивация не из-за этого пропала, я всё ещё в поисках. Но не могу сказать, почему пропала мотивация. Я рада, что могу здесь выступить и почувствовать эмоции почти соревновательного типа. Было и волнение, и радость, что откатала программу хорошо. Все эмоции, которые планировались, они были. Слава богу, соревнования вызывают эмоции, хотя уже думала, что нет», — сказала Туктамышева в микст-зоне после выступления на контрольных прокатах сборной России.

Напомним, контрольные прокаты сборной России по фигурном катанию проходят в Москве 16 и 17 сентября.