Туктамышева не стала отвечать на вопрос, будет ли полноценно соревноваться в этом сезоне

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева призналась, что пока не знает, будет ли выступать в соревнованиях в новом сезоне.

«Сомнения по поводу участия в сезоне? Это только открытые прокаты, я не в максимальной форме. Посмотрим, не могу сейчас сказать. Не хочу вас обманывать», — сказала Туктамышева в микст-зоне после выступления на контрольных прокатах сборной России.

Напомним, контрольные прокаты сборной России по фигурном катанию проходят во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве 16 и 17 сентября. Сегодня, 16 сентября, фигуристки представили короткие программы, а завтра, 17 сентября, выступят с произвольными программами.