Стала известна музыка выступлений в короткой программе у женщин на контрольных прокатах

16–17 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве проходят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Состоялся прокат короткой программы у женщин. На лёд вышли 10 фигуристок, представивших выступления под следующие композиции:

Анастасия Зинина

Kovacs — My Love

Софья Муравьёва

Eternal Eclipse — Horizon of Memories

Майя Хромых

Céline Dion — Ashes

Камила Валиева

Everybody Loves an Outlaw — I See Red

Аделия Петросян

Michael Jackson — Earth Song, Billie Jean, They Don’t Care About Us

Софья Акатьева

Арам Хачатурян — «Маскарад»

Алина Горбачёва

Nuttin' But Stringz — Desert Moonlight от Andrea Krux, Egyptian In the Night

Елизавета Туктамышева

Sounduk — Небо я

Вероника Жилина

Tommee — Can't Help Falling In Love

Ксения Синицына

Daniel Barenboim — Nocturne No. 15 in F Minor, Op. 55 No. 1