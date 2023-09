Горбачёва: счастлива выступать на взрослых контрольных прокатах. Очень хотела, ждала этого

Фигуристка Алина Горбачёва рассказала об идее короткой программы, поставленной на музыку Desert Moonlight от Andrea Krux и Egyptian In the Night от Nuttin' But Stringz.

«Идея для программы появилась в середине прошлого сезона, в конце года мы решили попробовать поставить её, поработать с новым хореографом Сергеем Комоловым, слетали к нему. Я девушка, которая просыпается в пустыне и видит, что нигде нет воды, нигде нет жизни, в первой части я ищу воду, растения, жизнь, в середине у меня растанцовка — я будто бы вижу воду, но потом понимаю, что это мираж, и продолжаю поиски, в последней части я нашла жизнь, воду и очень рада этому. Не могу сказать, что этот образ похож на мою жизнь, но мне он очень нравится. Хочется в будущем развить его, накатать.

Очень счастлива выступать на взрослых контрольных прокатах. Очень хотела и ждала этого. Очень рада, что я здесь. В целом всё прошло неплохо, но в дорожке у меня есть элемент в шпагат, и я там немного накосячила. Рада, что получились все прыжки, что удалось передать образ», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.