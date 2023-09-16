«Мы мало готовились». Денис Ходыкин — о первом выступлении с Таисией Собининой

Фигурист Денис Ходыкин рассказал о дебютном прокате короткой программы с новой партнёршей Таисией Собининой.
«Учитывая, что мы три месяца в паре, мы мало готовились. Первые два месяца только собирали элементы, ставили программы, как-то пытались собрать связочки, и только последние две недели перед контрольными прокатами прям конкретно готовились. Да, понятно, что мы готовились, накатывали и т. д. Но целенаправленно — последние две недели.
Из того, что мы отработали, откатали идеально. Но исходя из перфекционизма и того уровня, на котором хотели бы кататься, нет.
Цель — скататься. Короткая у нас более-менее готова. С произвольной тяжелее намного, не так много успели накатать, потому что она ставилась позже, мало времени относительно было. Поэтому цель — скататься и улучшать свой уровень, работать над стабильностью», — передаёт слова Ходыкина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 16 сентября 2023
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