Ходыкин: если с Собининой захотим более ударную музыку, то акробатика там будет

Фигурист Денис Ходыкин ответил на вопрос о включении любимой им акробатики в программы спортивных пар.
В качестве примера Ходыкин привёл последнюю произвольную программу с предыдущей партнёршей Дарьей Павлюченко – «Лебединое озеро». С нового сезона Денис выступает с Таисией Собининой, которой не менее чем ему нравится исполнять в программах акробатические элементы.
«Посмотрите наше «Лебединое озеро» последнее, вы там замечали акробатику? А она была, просто «Лебединое озеро» не подразумевает акробатику, которая есть в привычном понимании слова. Если мы с Тасей поймём, что хотим более ударную музыку, что-то более подразумевающее акробатику, она там будет, не сомневайтесь. Мы уже делали такое на льду, просто это не подошло. Если хотите, могу скинуть видос с сальто», — передаёт слова Ходыкина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 16 сентября 2023
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