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Мама Гуменника намекнула, что сын отказался от Rammstein в КП из-за сексуального скандала

Мама Гуменника намекнула, что сын отказался от Rammstein в КП из-за сексуального скандала
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Елена Гуменник, мама победителя финала Гран-при России и серебряного призёра чемпионата России фигуриста Петра Гуменника, призналась, что им пришлось убрать из короткой программы композицию группы Rammstein (песня Sonne) из-за обвинений в изнасиловании в адрес лидера коллектива Тиля Линдеманна.

«Петя и вся наша команда — мы не смешиваем творчество и личность композитора или поэта. Так ведь можно далеко зайти, правда? Кто-то пил, кто-то крепостных женил насильно, кто-то был картёжником. Я думаю, что многие люди так считают.

Но музыку всё-таки пришлось поменять, чтобы не вызывать ненужных эмоций у людей, которые не поддерживают это мнение, не могут разделить личность создателя и созданный им продукт. Так что теперь, думая над новой программой, прежде всего, будем внимательно изучать биографии. Хотя при очень кропотливом исследовании, боюсь, что подходящий круг сузится. Но шутки в сторону, важно уважать чувства других, даже если они нам кажутся непонятными», — приводит слова Гуменник «Матч ТВ».

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