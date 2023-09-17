Мама Гуменника намекнула, что сын отказался от Rammstein в КП из-за сексуального скандала

Елена Гуменник, мама победителя финала Гран-при России и серебряного призёра чемпионата России фигуриста Петра Гуменника, призналась, что им пришлось убрать из короткой программы композицию группы Rammstein (песня Sonne) из-за обвинений в изнасиловании в адрес лидера коллектива Тиля Линдеманна.
«Петя и вся наша команда — мы не смешиваем творчество и личность композитора или поэта. Так ведь можно далеко зайти, правда? Кто-то пил, кто-то крепостных женил насильно, кто-то был картёжником. Я думаю, что многие люди так считают.
Но музыку всё-таки пришлось поменять, чтобы не вызывать ненужных эмоций у людей, которые не поддерживают это мнение, не могут разделить личность создателя и созданный им продукт. Так что теперь, думая над новой программой, прежде всего, будем внимательно изучать биографии. Хотя при очень кропотливом исследовании, боюсь, что подходящий круг сузится. Но шутки в сторону, важно уважать чувства других, даже если они нам кажутся непонятными», — приводит слова Гуменник «Матч ТВ».
- 17 сентября 2023
-
10:00
-
09:36
-
08:32
-
08:10
-
07:30
- 16 сентября 2023
-
22:01
-
21:36
-
21:09
-
20:35
-
20:20
-
20:10
-
20:02
-
19:54
-
19:33
-
19:25
-
19:15
-
19:04
-
18:51
-
18:46
-
18:35
-
18:25
-
18:17
-
18:09
-
18:03
-
17:51
-
17:43
-
17:39
-
17:32
-
17:21
-
17:14
-
17:10
-
16:52
-
16:46
-
16:41
-
16:35