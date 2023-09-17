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Камила Валиева назвала сферы, которые ей интересны помимо спорта

Камила Валиева назвала сферы, которые ей интересны помимо спорта
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы – 2022, российская фигуристка Камила Валиева высказалась о своих планах после окончания учёбы в школе.

«Сейчас я учусь в 11 классе. А 17-19 лет – такой возраст, когда можешь научиться всему, чего ты хочешь. Я хочу попробовать и понять, что мне было бы интересно. Конечно, в данный момент очень большая часть моей жизни – это спорт, но я не прочь попробовать, а как бы я себя чувствовала, например, будучи актрисой. Возможно, я бы поняла, что это не моё. Не знаю… Вот если бы были такие мини-курсы «Попробуй жизнь», когда можно было попробовать себя в разных сферах и решить, где на самом деле хочется реализоваться. Мне нравится как хобби заниматься танцами на полу, и я точно буду развивать своё тело, потому что для меня танцы – источник вдохновения. Или развивать какие-то коммуникативные навыки. А ещё когда-то я хотела стать психологом… Сейчас у меня такой возраст, когда, повторю, хочется попробовать всё, чтобы определиться с выбором», — приводит слова Валиевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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