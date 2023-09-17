Тренер Гуменника — об отказе от Rammstein: хотели сняться с прокатов, мне реально стыдно

Вероника Дайнеко, тренер победителя финала Гран-при России и серебряного призёра чемпионата России, фигуриста Петра Гуменника, назвала причины отказала от композиции Rammstein (песня Sonne) в новой короткой программе подопечного.

«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна (Москвина) и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein – это не патриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение. Переслать это письмо мне она отказалась. Письмо было от Картушина Евгения в Минспорт Матыцину. В рассылке стояли адреса федерации всех зимних видов спорта.

Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим. В нашей федерации сказали, что нежелательно кататься под Rammstein, но никаких угроз, что нас накажут, не было.

Найти что-то подобное под поставленную программу мы не смогли, видимо, трое суток всё-таки не могут заменить четыре месяца работы. И придумать, как отстаивать свою точку зрения, когда у тебя в руках даже нет письма, сложно. Я хотела снять Петра с прокатов, потому что он только начал тренироваться после болезни (раз нельзя показать новую программу, раз элементы не может делать в полную силу, что показывать-то), у меня не получилось. Всё в кучу, разгрести кучу не смогла. Извините, мне как тренеру реально стыдно», — написала Дайнеко в своих социальных сетях.