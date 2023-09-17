Спортивный психолог: высказывания как у Рудковской могут привести к анорексии и булимии

Спортивный психолог, специалист в области ментального развития в спорте Феликс Шифрин оценил высказывание Яны Рудковской о том, что чемпионке Европы, 17-летней Камиле Валиевой следует скинуть вес.

«Когда спортсмен выступает на соревнованиях, он становится объектом внимания. Личность, внешность, талант и результаты становятся общедоступными. Зрители обращают внимание на то, как выглядят спортсмены — это нормально. Особенно в тех дисциплинах, которые требуют высокого уровня физической формы и стройности.

То есть, спортсмен должен быть готов к подобным оценочным суждениям со стороны. Но здесь речь идёт о спортсменке, которая находится в пост-пубертатном периоде, поэтому данное высказывание может быть воспринято деструктивно. Иногда подобные высказывания приводят к появлению различных нарушений пищевого поведения (например, анорексии и булимии), ограниченности в еде с дальнейшим развитием психических расстройств, включая депрессию и тревожность. Впрочем, есть уверенность, что психика Камилы Валиевой достаточно крепка, чтобы не допустить подобного», — сказал Шифрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.