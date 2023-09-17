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Валиева рассказала, к кому из фигуристок чаще всего обращается за советом

Валиева рассказала, к кому из фигуристок чаще всего обращается за советом
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Олимпийская чемпионка 2022 года российская фигуристка Камила Валиева рассказала, к кому из коллег по спорту чаще всего обращается за советом.

«Я иногда спрашиваю совета — чаще у Лизы Туктамышевой, Лиза может мне что-то подсказать по программе. Опять-таки, у меня огромное уважение к Лизе, её спортивной карьере, такому долгожительству. Поэтому лучше набираться опыта и спрашивать советов», — рассказала спортсменка в разговоре с журналистами в микст-зоне после контрольных прокатов сборной России. Её слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, 26-летняя Елизавета Туктамышева начинает свой 17-й сезон в профессиональном спорте. На взрослом уровне спортсменка впервые выступила в сезоне-2011/2012.

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