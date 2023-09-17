Мишина/Галлямов — о программах: короткая — стремление к звёздам, произвольная — нежность

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, поделились мнением о своём выступлении на контрольных прокатах сборной России перед сезоном-2023/2024.

Галлямов сказал: «Начало положено, начали очень успешно на сегодняшний день по нашей подготовке нынешний сезон. Конечно, когда катали программу, то сами чувствовали, где нужно реально добавлять, чтобы программа играла ещё более красочно, и, когда приедем в Петербург, сразу же займёмся, так как времени не особо хватает из-за поездки на шоу в Китай».

«Прокаты называются контрольные, предсезонные, так что это именно контроль судьями, федерацией наших программ, элементов. Сюда приезжаешь, чтобы услышать ошибки, отзывы.

Выбирали такую версию вокала, которая редко звучала, чтобы было зрителю интереснее. Выбрали вокал с нежным голосом, чтобы ещё больше выразить эмоций в паре. В паре возможностей больше, чем в одиночном катании в плане выражения эмоций», — добавила Мишина. Слова спортсменов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Также фигуристы рассказали, в чём они видят различия между своими короткой и произвольной программами.

«Сильно отличается программа от короткой? Там у нас мощные нарезки, мощное катание, чтобы показывать линии… Здесь, конечно, тоже, но здесь уже пластика, любовь — это абсолютно разные жанры», — ответил Галлямов.

Мишина дополнила: «Короткая — позитив, стремление вверх, стремление к звёздам, а произвольная — любовь, нежность».