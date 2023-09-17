Бойкова и Козловский прокомментировали своё выступление на контрольных прокатах сборной

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление на контрольных прокатах сборной России, проходивших 16 и 17 сентября.
Козловский. Конечно, мы потеряли баллы на второй поддержке, но…
Бойкова. Как говорят при посадке самолёта, будет небольшая болтаночка (улыбается).
Козловский. Очень хорошо, мы довольны, мы переживали, и вчера, и сегодня хотели показать, что есть прогресс, продемонстрировать наш персональный рост. Мы рады, что мы справились с волнением, с давлением от неких ожиданий со стороны специалистов и публики.
Бойкова. И даже просто со стороны себя.
Козловский. Достойно выдержали эту первую битву в сезоне.
Слова фигуристов из микст-зоны после контрольных прокатов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Напомним, в новом сезоне спортсмены выступают под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристы перешли в её группу от Тамары Москвиной, с которой работали в течение восьми лет.
- 17 сентября 2023
-
21:25
-
21:22
-
21:09
-
21:09
-
20:42
-
20:37
-
20:20
-
20:04
-
19:49
-
19:28
-
19:12
-
18:50
-
18:38
-
18:23
-
18:09
-
18:02
-
17:29
-
17:20
-
17:12
-
17:03
-
16:55
-
16:48
-
16:41
-
16:34
-
16:21
-
16:14
-
16:06
-
15:34
-
15:32
-
15:28
-
15:25
-
15:19
-
15:18
-
15:13
-
15:02