Бойкова и Козловский прокомментировали своё выступление на контрольных прокатах сборной

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление на контрольных прокатах сборной России, проходивших 16 и 17 сентября.

Козловский. Конечно, мы потеряли баллы на второй поддержке, но…

Бойкова. Как говорят при посадке самолёта, будет небольшая болтаночка (улыбается).

Козловский. Очень хорошо, мы довольны, мы переживали, и вчера, и сегодня хотели показать, что есть прогресс, продемонстрировать наш персональный рост. Мы рады, что мы справились с волнением, с давлением от неких ожиданий со стороны специалистов и публики.

Бойкова. И даже просто со стороны себя.

Козловский. Достойно выдержали эту первую битву в сезоне.

Слова фигуристов из микст-зоны после контрольных прокатов передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, в новом сезоне спортсмены выступают под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристы перешли в её группу от Тамары Москвиной, с которой работали в течение восьми лет.