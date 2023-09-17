Гуменник: нет конкретной информации, что нельзя использовать музыку Rammstein

Российский фигурист Пётр Гуменник, выступающий в одиночном катании, прокомментировал ситуацию с запретом ему показывать короткую программу под композицию группы Rammstein.

«Мне передали, что многие спортсмены поддержали меня. Надеюсь, как-нибудь это повернётся, что мне будет разрешено катать эту программу. А пока я даже не знаю. Нет конкретной информации, что нельзя использовать музыку, которую сочинил Rammstein или которую исполняет», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, незадолго до выступления с короткой программой на контрольных прокатах сборной России Петру Гуменнику запретили показывать номер под музыку Rammstein. В итоге фигурист исполнил прошлогоднюю постановку.