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Гуменник: нет конкретной информации, что нельзя использовать музыку Rammstein

Гуменник: нет конкретной информации, что нельзя использовать музыку Rammstein
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Российский фигурист Пётр Гуменник, выступающий в одиночном катании, прокомментировал ситуацию с запретом ему показывать короткую программу под композицию группы Rammstein.

«Мне передали, что многие спортсмены поддержали меня. Надеюсь, как-нибудь это повернётся, что мне будет разрешено катать эту программу. А пока я даже не знаю. Нет конкретной информации, что нельзя использовать музыку, которую сочинил Rammstein или которую исполняет», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, незадолго до выступления с короткой программой на контрольных прокатах сборной России Петру Гуменнику запретили показывать номер под музыку Rammstein. В итоге фигурист исполнил прошлогоднюю постановку.

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