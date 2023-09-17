«Где нахожу мотивацию? В рыбалке!» Алиев поделился эмоциями от старта сезона

Российский фигурист Дмитрий Алиев, выступающий в одиночном катании, поделился эмоциями от старта нового соревновательного сезона. 16 и 17 сентября спортсмен выступил на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Да классно, что. Доволен! Начало сезона, первый тестовый прокат, круто, что получилось в техническом плане побороться с элементами и перенастроить себя. То, о чём вчера разговаривали, — быть немного «вот здесь», на льду. Очень тяжело далась вторая половина, не ожидал, что будет так тяжело. До сковывания, онемения в руках, что не поднять.

Техническая часть более-менее получилась, вкручиваюсь — здорово. С другой стороны, у меня после всех прыжковых элементов ещё дорожка и вращения, на них тоже нельзя терять баллы. Сегодня я сделал их как обозначения, просто что они есть. А надо делать без сбоев.

Настроение, мотивация? По-разному. Но больше есть, чем нет. Скорее всего, она есть, но она просто плавает. Но в последние дни всё хорошо, тренировки в удовольствие, тренировки с большим КПД и большим стремлением самому работать. В целом для сезона считаю, что мотивации достаточно.

Где нахожу мотивацию? В рыбалке! Рыбачу очень много, купил лодку себе новую. Есть моторная, есть простая. Короче, я люблю рыбалку. В неделю раза четыре-пять. Есть у меня места в Питере, в Ленобласти. Я этим вдохновляюсь, отдыхаю. У меня папа любитель, мы обмениваемся с ним информацией, и рыбалка нас объединяет. Недавно поймал щуку около двух килограммов. У меня уже девять удочек, горю этим», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.