Самарин — о своих предпочтениях: очень нравится пластично кататься

Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года по фигурному катанию Александр Самарин прокомментировал свою короткую программу и рассказал об идее с музыкой Crazy Frog.

«‎Я получаю удовольствие от того, что делаю. Технические моменты пока не стоят ничего здесь, по сегодняшнему и вчерашнему дню. Работы ещё много, ещё сезон только-только начинается, первые прокаты на публике. Понятно, что волнения больше, адреналина. Задача состояла именно показать программы, презентовать их. А элементы будут на этот шампур насаживаться. Главное, что получилось всё показать.

Федерация вчера короткую программу оценила. По сегодняшнему дню не знаю, но вчера, когда я увидел их реакцию, было приятно. И зал прекрасно принимал и принял почти с первых нот, когда услышал знакомые мотивы.

Как родилась идея с Crazy Frog? Всё началось с третьей части, музыкальной. Все другие варианты программ были отбракованы, листали музыку, натыкались на третий вариант отработки Sweet Dreams, дал Никите послушать, и с этого началась идея. Очень приятно было, что зал так тепло принимал, давно такого не было. В середине — спокойная часть, я освобождаюсь от шлема и романтического облачения и больше в человечность идёт. А дальше снова, чуть более живой, как будто в космосе, такой весёлый и забавный.

Что больше нравится — пластичные движения или роботохореография? Очень нравится пластично кататься»‎, — передаёт слова Самарина корреспондент «‎Чемпионата»‎ Яна Левхина.