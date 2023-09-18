«Есть вес для спорта, а есть для жизни». Рудковская — о скандальных словах про Валиеву

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская прокомментировала свои скандальные слова о форме фигуристки Камилы Валиевой. В субботу, 16 сентября, она заявила, что олимпийской чемпионке 2022 года необходимо похудеть для выступлений на турнирах.
«Посетила вчера прокаты сборной России по фигурному катанию, а свои впечатления от первого дня описала в интервью, которые в принципе даю крайне редко. В итоге, как и ожидалось, моё интервью разлетелось на цитаты. Интернет бурлит.
Для меня эстетика и форма имеют значение в фигурном катании, извините. И, когда ты сидишь и смотришь выступления у девочек, а вокруг все окружающие говорят только об этом, то я не могла с ними не согласиться. Есть вес для спорта, а есть для жизни.
И, когда мне говорят, что мне тоже надо похудеть, беру себе этот факт на заметку. И соглашаюсь. Мой вес до 45 лет был 51 кг при росте 168 см. Сейчас мне 48 лет, а мой вес 55 кг.
Я борюсь за уменьшение, но пока он стоит на месте. Я всю жизнь борюсь и спортом, и диетами. Поэтому я точно знаю, что похудеть при желании можно, когда это действительно нужно.
Легко худеть девочкам и девушкам и сохранять фигуру. После 35 метаболизм падает, и оставаться в своём размере 25 лет — это большой труд.
И я знаю точно, что нет ничего невозможного. Об этом не принято говорить вслух, а за спиной я говорить не привыкла.
Есть целый ряд публичных профессий, требующих определённых качеств. В спорте — это состояние тела и мышц в том числе. И обсуждение этой темы — это обсуждение не внешнего вида как такового, а обсуждение соответствия качествам выбранной профессии», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.
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